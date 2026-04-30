Ecco come i circuiti finanziari alimentavano il potere dei clan: maxi sequestro Sigilli a 5 milioni: colpo alla camorra dei Quartieri Spagnoli

La polizia ha dato esecuzione a (otto provvedimenti di sequestro di prevenzione patrimoniale, finalizzati alla confisca, nei confronti di altrettanti soggetti, contestualmente disposti dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica di Napoli.

L’intervento rappresenta il risultato di una lunga e articolata attività investigativa, già condotta dalla Squadra Mobile di Napoli con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha consentito di ricostruire nel dettaglio patrimoni, disponibilità economiche e intestazioni riconducibili ai destinatari dei provvedimenti, ritenuti indiziati di appartenere a consorterie criminali operanti nel centro storico del capoluogo.

L’operazione odierna costituisce l’epilogo di attività di approfondimento investigativo e patrimoniale che fa seguito a precedenti attività di indagine della Squadra Mobile che, già nel 2023, avevano condotto alla esecuzione, nei confronti dei medesimi soggetti, di misure cautelari personali custodiali e di sequestri preventivi.

L’esecuzione dei provvedimenti è stata affidata alla Squadra Mobile di Napoli, che ha operato con il supporto dell’Ufficio Misure di Prevenzione Patrimoniali della locale Divisione Polizia Anticrimine, confermando la piena sinergia tra articolazioni specialistiche della Polizia di Stato nel contrasto ai patrimoni illeciti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i soggetti colpiti dai provvedimenti sarebbero stati inseriti in contesti criminali radicati sul territorio cittadino - in particolare nell’area dei Quartieri Spagnoli – e sarebbero stati coinvolti in una strutturata organizzazione camorristica dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti, attraverso un consolidato sistema di piazze di spaccio, sia tradizionali, sia “volanti, ovvero operanti attraverso un sistema di consegna a domicilio della droga.

Il valore complessivo del patrimonio sequestrato è stato stimato in circa 5 milioni di euro. L’operazione conferma l’efficacia dell’azione della Polizia di Stato nel colpire non solo le strutture criminali sul piano operativo, ma anche i patrimoni accumulati dai relativi destinatari nel periodo in cui hanno espresso la loro pericolosità.

Il sequestro di prevenzione rappresenta infatti uno degli strumenti più incisivi nella lotta alla criminalità organizzata, poiché mira a interrompere i circuiti finanziari che alimentano il potere dei clan e a restituire legalità ai territori.