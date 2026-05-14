San Pietro a Patierno: sorpreso con la droga e arrestato L'intervento degli agenti del commissariato Secondigliano

La polizia ha arrestato un 39enne con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Secondigliano, durante i servizi all'uopo predisposti nella zona di San Pietro a Patierno, hanno notato diverse persone entrare e uscire da uno stabile.

I poliziotti, insospettiti, hanno posto in essere un servizio di osservazione ed hanno notato il 39enne che, dopo aver prelevato qualcosa da una cantinola, l’ha consegnata ad alcuni soggetti, uno di questi, poco dopo, è stato bloccato e trovato in possesso di due involucri di marijuana.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno raggiunto e bloccato il il 39enne, trovandolo in possesso di 25 euro; inoltre, con la collaborazione di un'unità cinofila antidroga dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, i poliziotti hanno effettuato un controllo nella cantinola, dove hanno rinvenuto 82 involucri di marijuana, nella sua abitazione, invece, sono stati rinvenuti 510 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l'indagato è stato arrestato.