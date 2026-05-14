Controlli della polizia a porta Capuana e porta Nolana In campo il reparto prevenzione crimine Campania

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nelle aree di porta Capuana e porta Nolana, la polizia e nello specifico del commissariato Vicaria-Mercato e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e l’ausilio di personale della polizia locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 99 persone, di cui 38 con precedenti e controllato 47 veicoli.