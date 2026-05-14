Ponticelli, squestro di marijuana, cocaina ed hashish: due arresti/VIDEO Massiccia presenza di operatori delle diverse forze di polizia

Vasta operazione ad “alto impatto” nel quartiere Ponticelli, con la massiccia presenza di operatori delle diverse forze di polizia.

L’attività in questione ha portato all’arresto di due uomini entrambi napoletani, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre un’altra persona è stata sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato diverse persone, effettuato numerose perquisizioni e sequestrato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, cocaina ed hashish, nonché oltre 5 kg di tabacchi lavorati esteri.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione della polizia con personale della squadra mobile di Napoli e del reparto prevenzione crimine Campania dei carabinieri del gruppo Napoli, nonché degli operatori della guardia di finanza con il gruppo pronto impiego di Napoli, il nucleo operativo metropolitano Napoli e un’unità cinofila.