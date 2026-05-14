Scampia, Miano e Piscinola: stretta nei controlli della polizia Violazioni, denunce, sanzioni e un arresto

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di Scampia, Miano e Piscinola, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

Gli agenti del commissariato Scampia, con il supporto di personale della polizia locale, hanno identificato 63 persone e controllato 14 veicoli.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato un uomo per occupazione di locale di proprietà comunale e per violazioni inerenti al testo unico sull'edilizia. Lo stesso è stat, sanzionato amministrativamente per vendita al dettaglio di prodotti alimentari in assenza di Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e per assenza di Scia sanitaria, elevando sanzioni per un totale di 8000 euro.

Ancora, nel corso dello stesso servizio, i poliziotti hanno arrestato un 46enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altre due persone invece, sono state sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine, sono state controllate 10 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.