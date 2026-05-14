Pompei Legends Padel Cup, due giorni di evento con i campioni del calcio Bobo Vieri, Dida, Quagliarella, Di Canio e altri del calcio italiano fra i protagonisti dell'evento

Conto alla rovescia per la Pompei Legends Padel Cup, due giorni di eventi in calendario a Pompei in piazza Schettini venerdì 15 e sabato 16 maggio per celebrare sport, cultura e inclusione sociale in uno dei luoghi più iconici al mondo.

Promossa dal Comune di Pompei con la collaborazione della Football Service, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio pompeiano attraverso un format esclusivo e innovativo in grado di coinvolgere protagonisti del panorama sportivo nazionale: l’evento vedrà infatti la partecipazione di legends del calcio italiano impegnate in un torneo di padel, insieme a momenti istituzionali, attività sportive e mediatiche, iniziative di inclusione sociale e di promozione del territorio.

Due campi di padel nel cuore di Pompei

Nel cuore di Pompei, in Piazza Schettini e cioè a pochi passi dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, saranno allestiti due campi di padel temporanei progettati nel pieno rispetto del contesto storico e urbano della città mariana, a testimonianza della capacità di Pompei di ospitare eventi innovativi senza perdere la propria identità.

Il programma dell’iniziativa prevede lo start venerdì 15 maggio alle ore 15 presso i campi allestiti in piazza Schettini con un momento conviviale fra legends del calcio e sponsor. Il torneo vero e proprio della Pompei Legends Padel Cup avrà luogo sempre in piazza Schettini – dove sarà allestito un villaggio evento con musica, intrattenimento, area ristoro e una tribuna dalla quale poter assistere al torneo - sabato 16 maggio a partire dalle ore 10,30 con ingresso aperto al pubblico.

Campioni presenti alla Pompei Legends Padel Cup

Fra i protagonisti del torneo che saranno presenti a Pompei figurano Fernando Llorente, Germán Denis, Stefano Fiore, Alessio Tacchinardi, Fabio Quagliarella, Dario Marcolin, Diego Perotti, Thomas Locatelli, Alessio Cerci, Vincent Candelà, Paolo Di Canio, Luigi Di Biagio, Christian (Bobo) Vieri, Dida (Nelson de Jesus Silva) e altre legends che hanno fatto la storia del calcio italiano degli ultimi anni.

Fra i protagonisti del mondo dello spettacolo saranno presenti Veronica Maya, Jmmy Ghione e altri nomi a sorpresa che potranno aggiungersi last minute prima dell’evento.

L'obiettivo della manifestazione a Pompei

La manifestazione si propone di amplificare la visibilità di Pompei posizionando la città anche come punto di riferimento per eventi sportivi di alto livello, coniugando identità storica e visione contemporanea, rafforzando il legame tra sport, turismo e sviluppo urbano e promuovendo un modello di evento capace di generare impatto culturale, turistico e sociale.

Per info consultare la pagina instagram della Pompei.legends.padelcup