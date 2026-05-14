Torre Annunziata: aggrediscono gli agenti al termine di una partita di calcio Arrestato un uomo e denunciata una donna dalla polizia

La polizia ha arrestato un 56enne per lesioni e resistenza e a pubblico ufficiale, una donna è stata invece, denunciata per lo stesso reato in concorso.

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, impegnati nel servizio di ordine pubblico presso la stadio Giraud, al termine dell’incontro di calcio Savoia-Scafatese, sono stati aggrediti dalla donna che, dopo aver colpito un agente con l’asta di una bandiera, è stata bloccata. In quei frangenti, il 56enne, nel vedere la scena, si è scagliato contro gli agenti intervenuti, strattonando uno di loro finché non è stato bloccato.

Per tali motivi, l’indagato è stato immediatamente arrestato mentre la moglie denunciata.