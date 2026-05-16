Spaccio di droga nel casertano: i carabinieri arrestano un 57enne E' accaduto durante un controllo notturno

Nel corso della notte, i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio, hanno arrestato un 57enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto in via del lavoro, dove i carabinieri hanno notato l'uomo mentre, con atteggiamento sospetto, intratteneva un breve colloquio con il conducente di un’autovettura. I militari quindi hanno assistito allo scambio: tre piccoli involucri sono stati lasciati all’interno del veicolo in cambio di una somma di denaro pari a 30 euro.

L’immediato intervento ha permesso di bloccare entrambe le persone coinvolte e di recuperare le dosi cedute, risultate contenere sostanza stupefacente del tipo crack per un peso complessivo di 0,51 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriore materiale: un bilancino di precisione e modiche quantità di diverse sostanze, tra cui marijuana, hashish e cocaina, occultate in vari ambienti dell’abitazione.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.