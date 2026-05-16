Rimpianti Juve Stabia: 2-2 con il Monza, rimonta brianzola per il pari Mosti e Okoro, poi le reti di Carboni e Delli Carri: martedì le vespe dovranno vincere in Brianza

La Juve Stabia chiude l'andata della semifinale playoff con i rimpianti di un doppio vantaggio costruito in modo splendido e volato via nel finale per la rimonta finalizzata dal Monza, sotto di 2 al Menti al 67'. Cacciamani è l'assoluto protagonista nella corsa gialloblu. L'esterno firma l'assist per Mosti al 12' della ripresa e poi determina l'ulteriore servizio vincente per Okoro. Come accaduto nella gara della semifinale della scorsa stagione, la Juve Stabia si trova avanti di due gol, ma se nel 2025 subisce solo una rete, quella di Johnsen, questa volta subisce la rimonta per il pari. Prima Carboni con la stoccata vincente a battere Confente al 77', poi nei secondi finali Delli Carri trova il tocco giusto per sorprendere la difesa delle vespe su palla inattiva. Martedì (ore 20) all'U-Power Stadium il Monza avrà due risultati su tre per accedere alla finale. La Juve Stabia dovrà vincere nei 90 minuti.

Il tabellino

Serie B - Playoff

Semifinale - Andata

Juve Stabia - Monza 2-2

Marcatori: 12' st Mosti (JS), 23' st Okoro (JS), 32' st Carboni (M), 44' st Delli Carri (M)

J. Stabia (3-5-2): Confente; Diakitè, Giorgini, Bellich; Ricciardi (37' st Carissoni), Correia, Leone, Mosti (22' st Pierobon), Cacciamani; Gabrielloni (22' st Zeroli), Okoro (29' st Candellone). All. Abate. A disp. Boer, Varnier, Dalle Mura, Ciammaglichella, Torrasi, Maistro, Burnete, Mannini

Monza (3-5-2): Thiam; Carboni, Ravanelli (29' st Delli Carri), Birindelli; Azzi (16' st Bakoune), Obiang, Pessina, Hernani, Lucchesi; Cutrone (16' st Petagna), Mota (29' st Caso). All. Bianco. A disp. Pizzignacco, Brorsson, Antov, Colombo, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Colpani

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Lucchesi (M), Mosti (JS), Pierobon (JS), Bakoune (M), Diakité (JS)