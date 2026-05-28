Ruba gioielli a un'anziana ma li perde investendo un pedone La Polizia Locale ritrova i preziosi dopo un incidente: denunciato motociclista positivo alla droga

La Polizia Locale di Napoli ha recuperato numerosi gioielli sottratti a un’anziana donna vittima di una truffa e ha individuato la persona che li deteneva.

L’attività investigativa è partita da un incidente stradale in cui un pedone era stato investito da un motociclista. Gli agenti dell’Infortunistica Stradale, intervenuti sul posto per i rilievi, hanno rinvenuto diversi gioielli avvolti in uno strofinaccio. I preziosi sono stati immediatamente sequestrati e catalogati dagli operatori.

Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente e il tracciamento della posizione del motociclista, gli agenti hanno accertato che i monili erano stati persi proprio dall’uomo in seguito alla caduta provocata dall’impatto. Anche il motociclista, infatti, era finito al suolo riportando alcune lesioni.

Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si sono poi intrecciati con quelli svolti dalla Polizia di Stato del Commissariato Arenella, dove una donna aveva denunciato il furto dei propri gioielli dopo essere rimasta vittima di una truffa.

La dettagliata descrizione fornita dalla vittima ha consentito agli investigatori di stabilire che i preziosi rinvenuti sul luogo dell’incidente fossero proprio quelli sottratti all’anziana.

Per quanto riguarda l’incidente stradale, gli accertamenti effettuati sul motociclista hanno inoltre permesso di appurare che l’uomo era alla guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Per questo motivo è stato segnalato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada.