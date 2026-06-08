Strutture ricettive ai raggi x nel napoletano: violazioni e denunce In campo polizia, Asl e guardia di finanza

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, unitamente ai militari della guardia di finanza, con il supporto di personale dell’Asl Napoli 2, hanno effettuato un controllo ad alcune attività commerciali nel comune di Pozzuoli.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno effettuato un controllo a diverse attività commerciali e strutture ricettive. Ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza alimentare accertando, diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infine, gli operatori hanno effettuato un controllo ad una struttura ricettiva, nel corso del quale hanno denunciato all’autorità giudiziaria, per omessa comunicazione dell’avvenuta ospitalità, il gestore della struttura, che esercitava l’attività in assenza del portale alloggiati Web.