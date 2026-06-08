Mergellina e Porta Nolana: controlli della polizia Identificate 112 persone, di cui 18 con precedenti

La polizia ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina, in largo Sermoneta e nelle aree di Porta Nolana e piazza Garibaldi.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Vicaria-Mercato, unitamente ai militari della guardia di finanza e con il supporto di personale della polizia locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 112 persone, di cui 18 con precedenti e controllato 45 veicoli.