VIDEO | Scoperto il deposito di capi d'abbigliamento falsi e pezzi d'auto rubati Adidas, Nike, Bikkenbergs e Fendi: il valore della merce supera i 7 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e sequestrato un deposito di merce falsa nel quartiere Ponticelli, smantellando una rete di distribuzione di capi d'abbigliamento e accessori contraffatti dal valore stimato di oltre 7 milioni di euro.

L'operazione

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e di tutela del Made in Italy, hanno individuato a Ponticelli un deposito clandestino di capi contraffatti. L'indagine ha preso avvio dal monitoraggio degli spostamenti di un furgone lungo le principali arterie cittadine, impiegato per prelevare la merce contraffatta da alcuni container situati in un piazzale della zona industriale, per poi rifornire la filiera del falso nel capoluogo.

Il sequestro

In totale sono stati sottoposti a sequestro oltre 385mila capi d'abbigliamento e accessori falsi, riconducibili a reati di contraffazione di marchi e ricettazione. La misura è stata adottata d'iniziativa dalla Compagnia di Casalnuovo di Napoli e successivamente convalidata dal gip.

La merce sequestrata si suddivide in due categorie principali. La prima comprende circa 371mila capi di abbigliamento - prevalentemente intimo, casual e sportivo - recanti marchi contraffatti di griffe note tra cui Nike, Adidas, Calvin Klein, Dsquared2, Bikkenbergs e Fendi. La seconda categoria include circa 14.000 maglie di squadre di calcio blasonate come SSC Napoli, Real Madrid, Barcellona e Boca Juniors, relative all'ultima stagione calcistica nelle versioni home e away, con la stampa dei nomi dei calciatori più rappresentativi.

Nel corso della perquisizione di uno dei container sono stati rinvenuti altresì circa 70 parti di autovetture - tra componenti meccanici ed interni - oggetto di ricettazione e destinate alla vendita illegale nel mercato parallelo come pezzi di ricambio.

Gli indagati

Sei persone di nazionalità italiana sono state denunciate a vario titolo per i reati di contraffazione e ricettazione.