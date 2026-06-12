Napoli: controlli dei carabinieri a Porta Nolana In campo anche corpo forestale, Asl e Noe

Servizio ad alto impatto nella zona di Porta Nolana su disposizione del comando provinciale di Napoli per i carabinieri della compagnia Stella che insieme ai militari del Gruppo di Napoli, del nas e del Nil hanno setacciato la zona. Prezioso anche il contributo dei carabinieri forestali, dei medici dell’Asl Napoli 1 e dei carabinieri del Noe.

Identificate 151 persone di 64 pregiudicati e controllati 77 veicoli con 35 sanzioni al codice della strada. Sono 9 i veicoli sequestrati.

Tolleranza zero per le attività commerciali. Sono 3 gli imprenditori denunciati per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro irregolare. Si tratta di 2 bar a piazza Nolana e Porta Nolana e di un'altra attività commerciale, sempre a piazza Nolana.

Controllato e chiuso anche un autolavaggio completamente abusivo a traversa Corrado. Il titolare è stato denunciato.

Nell’attività è stato accertato il furto di energia elettrica e il versamento pericoloso. Denunciato anche autista che non aveva mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.