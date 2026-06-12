Napoli: controlli dei carabinieri a Porta Nolana

In campo anche corpo forestale, Asl e Noe

napoli controlli dei carabinieri a porta nolana

Denunciato anche autista che non aveva mai conseguito la patente con recidiva nel biennio...

Napoli.  

Servizio ad alto impatto nella zona di Porta Nolana su disposizione del comando provinciale di Napoli per i carabinieri della compagnia Stella che insieme ai militari del Gruppo di Napoli, del nas e del Nil hanno setacciato la zona. Prezioso anche il contributo dei carabinieri forestali, dei medici dell’Asl Napoli 1 e dei carabinieri del Noe.

Identificate 151 persone di 64 pregiudicati e controllati 77 veicoli con 35 sanzioni al codice della strada. Sono 9 i veicoli sequestrati.

Tolleranza zero per le attività commerciali. Sono 3 gli imprenditori denunciati per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro irregolare. Si tratta di 2 bar a piazza Nolana e Porta Nolana e di un'altra attività commerciale, sempre a piazza Nolana.

Controllato e chiuso anche un autolavaggio completamente abusivo a traversa Corrado. Il titolare è stato denunciato.

Nell’attività è stato accertato il furto di energia elettrica e il versamento pericoloso. Denunciato anche autista che non aveva mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.

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