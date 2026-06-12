Scappa dai carabinieri, investe e uccide un pedone: 29enne arrestato L'incidente in via Caracciolo: il presunto responsabile era senza patente e senza assicurazione

Un uomo di 60 anni è morto nella notte dopo essere stato investito in Via Caracciolo da uno scooter che percorreva la strada contromano nel tentativo di evitare una pattuglia. Il conducente, privo di patente e senza assicurazione, è stato arrestato per omicidio stradale aggravato.

La dinamica dell'incidente

Intorno alle ore 22:30 di ieri sera, un giovane di 29 anni - identificato come M.V. - alla guida di un motociclo Honda SH con a bordo una passeggera di 27 anni, alla vista di una pattuglia dei Carabinieri ha accelerato per eludere un possibile controllo, imboccando Via Caracciolo contromano.

All'altezza del civico 12, lo scooter ha travolto violentemente D.A.S., 60 anni, residente a Grumo Nevano, che stava attraversando la carreggiata. A seguito dell'impatto, anche il conducente e la passeggera sono caduti dal mezzo, riportando ferite.

I soccorsi e il decesso

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente. Il pedone, in condizioni disperate a causa delle gravi lesioni riportate, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli, dove alle ore 00:15 i medici ne hanno constatato il decesso. Il conducente e la passeggera sono stati invece trasferiti all'Ospedale del Mare, dove risultano attualmente ricoverati.

Le irregolarità e l'arresto

I rilievi tecnici e planimetrici sono stati eseguiti dal personale dell'Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli. Il conducente, M.V., è risultato senza patente e il motociclo Honda SH era sprovvisto di copertura assicurativa. Il giovane è stato inoltre sottoposto agli accertamenti per l'eventuale assunzione di alcol o droghe.

Il 29enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato, il motorino sequestrato mentre la salma della vittima è stata trasferita presso l'istituto di medicina legale.