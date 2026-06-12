San Pietro a Patierno: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia Manette ai polsi di un 24enne

La polizia ha arrestato un 24enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, durante i servizi all’uopo predisposti, in via degli Ortolani, all’interno della Villa Comunale, hanno notato il predetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto ad un altro soggetto una bustina prelevata da un pacchetto di sigarette occultato tra alcuni tavoli.

Poco dopo, gli agenti hanno notato il prevenuto prelevare qualcosa da un tombino, per poi riporlo all’interno dei pacchetti di sigarette situati in prossimità.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’uomo, trovandolo in possesso di 130 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, all’interno dei pacchetti di sigarette recuperati, gli agenti hanno rinvenuto 8 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 9 grammi e 4 involucri di hashish del peso complessivo di 7 grammi circa, mentre all’interno del tombino hanno rinvenuto un cofanetto in plastica con all’interno 13 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 48 grammi, una busta con all’interno 36 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 38 grammi e un involucro di carta con all’interno circa 8 grammi di marijuana.