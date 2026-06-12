E' ai domiciliari: sorpreso a spacciare droga La polizia arresta un 23enne ad Afragola

La polizia ha arrestato un 23enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un soggetto che, attraverso una feritoia di una porta in ferro di un’abitazione, stava cedendo qualcosa ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di 2 bustine di marijuana appena acquistate; inoltre, gli operatori, una volta entrati nell’appartamento in questione, hanno bloccato il 23enne, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari rinvenendo 4.720 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.