Controlli ai quartieri spagnoli: rimosse fioriere, padane e catene Materiali installati abusivamente sul suolo pubblico

La polizia in collaborazione con vigili urbani e la Napoli servizi, ha effettuato un servizio straordinario di rimozione di materiale di risulta installati abusivamente sul suolo pubblico ai quartieri spagnoli e, nello specifico, in via Simonellli, via del Formale, via Concezione a Montecalvario, vico del Consiglio, vico Lungo Gelso, vico I e II Montecalvario, vico Lungo Montecalvario, vico Canale a Tavernapenta e Salita Concordia.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno rimosso 34 fioriere, 3 pedane in legno, 6 stendini, 6 sedie e 20 metri di catena contestando complessivamente 20 violazioni del codice della strada per divieto di sosta.