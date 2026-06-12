Operazione stazioni sicure: due arresti della polizia a Napoli Servizi straordinari di presidio e controllo del territorio

Nell’ambito del piano "Stazioni sicure", continuano i servizi straordinari di presidio e controllo del territorio in Piazza Garibaldi a Napoli.

La polizia ha arrestato due uomini, uno dei quali con precedenti, per rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, sono intervenuti in Via Pica a seguito di una segnalazione di una rapina consumata. Gli operatori, immediatamente intervenuti, sono stati avvicinati dalla vittima, con diverse escoriazioni sugli arti superiori, la quale ha riferito di essere stata derubata, con violenza, del portafogli e del telefono cellulare.

Grazie al tempestivo intervento degli operatori, l’autore del reato, gravato da precedenti penali e di polizia, anche specifici, è stato bloccato e la refurtiva è stata restituita alla persona offesa.

Ancora, nella stessa giornata, nel corso di un servizio di osservazione presso lo scalo ferroviario tra via Firenze e Corso Novara, gli operatori hanno sorpreso un soggetto che era intento a cedere un involucro ad un uomo in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 20 involucri di sostanza stupefacente di vario tipo. E' stato trovato in possesso di un coltello con lama di circa 12 centimetri.