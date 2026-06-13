Movida sotto tiro a Napoli: locali controllati e persone denunciate Il bilancio dei carabinieri

Servizio di alto impatto per i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli insieme al personale dei vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia municipale e Asl di Napoli.



Al mattino il bilancio conta 124 persone identificate, 45 veicoli controllati, 11 le sanzioni al codice della strada elevate per un totale di 7 mila e 500 euro circa. Sono 6 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. 8 invece le persone denunciate.



Un 61enne, denunciato, dovrà rispondere di porto abusivo di armi. Controllato è stato trovato in possesso di un coltello a scatto. Un 19enne e un 44enne sono stati denunciati per guida senza patente reiterata nel biennio.



Denunciato anche un minorenne per fuga pericolosa. Il ragazzo non si fermava all’alt intimato dai militari. Bloccato dopo qualche metro risultava non possedere la patente di guida.



Denunciati anche un 54enne, un 53enne, un 40enne e un 24enne. Tutti sono stati sorpresi ad esercitare la professione abusiva di parcheggiatore.



Controllati anche 5 locali nella zona della movida tra Coroglio e Via Nisida. Elevate sanzioni amministrative per un totale di 2 mila e 500.