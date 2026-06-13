Incendio divampato nella notte a Marigliano: in corso accertamenti Arpac E' accaduto nell’area industriale di via Masseriola del Bosco

L'agenzia regionale per l’ambiente si è attivata, nell’ambito della partecipazione al centro coordinamento soccorsi della prefettura di Napoli, per valutare gli effetti dell’incendio divampato la scorsa notte nel comune di Mariglianom nell’area industriale di via Masseriola del Bosco.

Tecnici del dipartimento Arpac di Napoli sono intervenuti stamane, per avviare gli accertamenti sulle condizioni ambientali dell’area interessata dall’evento.

All’atto del primo sopralluogo, l’incendio è apparso già completamente estinto a seguito delle operazioni dei vigili del fuoco. Il materiale interessato dalla combustione è apparso costituito soprattutto da casse in plastica e in legno per il trasporto di prodotti agroalimentari.

Stamane è stato avviato, mediante un campionatore ad alto volume posizionato nei pressi del luogo dell’incendio, il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili aerodispersi.