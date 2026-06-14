Arrestata per tentata estorsione: minacciava la figlia con una bottiglia d'alcol Provvidenziale l'intervento della Polizia

Napoli, 63enne arrestata per tentata estorsione: minacciava la figlia con una bottiglia di liquido infiammabile

La Polizia di Stato ha arrestato nella serata di ieri una donna di 63 anni con l'accusa di tentata estorsione ai danni della propria figlia. L'intervento è stato condotto dagli agenti del Commissariato Ponticelli nell'ambito del consueto servizio di controllo del territorio.

L'intervento degli agenti

A seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa locale per una persona molesta, i poliziotti sono intervenuti nei pressi di un'abitazione della zona. Al loro arrivo, hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione, con in mano una bottiglia contenente liquido infiammabile e un accendino. Gli agenti l'hanno immediatamente bloccata.

La ricostruzione dei fatti

Successivamente, la figlia della 63enne si è avvicinata agli operatori riferendo che, poco prima dell'intervento, la madre le aveva chiesto del denaro e che, di fronte al suo rifiuto, l'aveva minacciata. La donna è stata arrestata