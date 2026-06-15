Camorra ed usura, maxi operazione dei carabinieri: 17 arresti della Dda Richieste indebite di denaro formulate ai danni di imprenditori e commercianti locali

I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, a carico di 17 persone raggiunte, a vario titolo, da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e continuata ed usura.

L’attività condotta a cavallo tra gli anni 2021 e 2022, ha permesso di delineare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all’operatività, nel territorio di Arzano e comuni limitrofi, della consorteria camorristica denominata “clan della 167”, considerata espressione territoriale del clan “Amato-Pagano”, storicamente radicato nella zona nord della città di Napoli.

Quanto emerso nel corso delle indagini ha permesso di ipotizzare che il gruppo criminale fosse egemone, in particolare, nel campo delle richieste estorsive ed alcuni degli indagati si sarebbero resi protagonisti di numerose richieste indebite di denaro formulate ai danni di imprenditori e commercianti locali.

È inoltre stato registrato che la consorteria sarebbe particolarmente incline all’uso della violenza anche verso propri sodali i quali potevano essere violentemente percossi per la risoluzione di problematiche insorte al suo interno.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.