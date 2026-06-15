La polizia ha arrestato un 22enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Secondigliano e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio nella zona San Pietro a Patierno, hanno controllato il giovane trovandolo in possesso di 16 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 340 grammi, di 7 involucri di hashish per un peso complessivo di 320 grammi circa e di 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.
San Pietro a Patierno: sorpreso con la droga e arrestato
In manette un 22enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti...
Napoli.