San Pietro a Patierno: sorpreso con la droga e arrestato In manette un 22enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 22enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Secondigliano e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio nella zona San Pietro a Patierno, hanno controllato il giovane trovandolo in possesso di 16 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 340 grammi, di 7 involucri di hashish per un peso complessivo di 320 grammi circa e di 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.