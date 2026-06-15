Porta Capuana, dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione: arrestato Eseguito provvedimento di determinazione pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 55enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione pene concorrenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via carriera grande, all’angolo con via della bolla, hanno proceduto al controllo dell’uomo.

Dagli accertamenti di seguito eseguiti è emerso a suo carico un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 8 giugno dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali – secondo il quale, dovrà espiare la pena di 5 anni, 9 mesi e 6 giorni di reclusione per reati doganali e violazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.