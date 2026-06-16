Agguato nella notte, titolare locale colpito al volto da sconosciuto: è grave Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli

Si indaga a Napoli su un agguato avvenuto nella notte davanti ad un locale. Per cause al momento sconosciute il proprietario della struttura, un 50enne sarebbe stato colpito violentemente al volto. E' successo in via Giambattista Ruoppolo.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli allertati dai sanitari del 118.

La vittima, a causa di una caduta, avrebbe battuto la testa su un gradino. Immediato il trasferimento nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli in codice rosso. Qui i medici lo hanno operato d'urgenza. Le sue condizioni sarebbero gravissime. La prognosi è riservata.