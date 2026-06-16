Ciao Jacopo: il tuo sorriso luminoso e sguardo buono non lo dimenticheremo mai La morte del giovanissimo ingermiere e il cordoglio dell'azienda dei Colli

La direzione strategica dell’azienda ospedaliera dei Colli, unita alla Uoc Sips e alla Uoc clinica Pneumologica Vanvitelli/Monaldi, si stringe con profondo cordoglio alla famiglia di Jacopo, il giovanissimo infermiere scomparso ieri.

In questo momento di immenso e incolmabile dolore, tutte le istituzioni e il personale dell’azienda desiderano esprimere la massima vicinanza e il più sincero affetto ai suoi cari, unendosi a un sentimento comune di profonda commozione.

Salutiamo Jacopo ricordandone il sorriso luminoso, lo sguardo dei buoni e la grande empatia che ha sempre dimostrato verso i pazienti e i colleghi tutti. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze.