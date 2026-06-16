Napoli, controlli sosta finiscono nel sangue: travolti 3 agenti Aggrediti agenti e ausiliari durante un controllo in via Filangieri

Ancora un grave episodio di violenza ai danni di chi lavora sul territorio. Ieri, a Napoli, durante un controllo congiunto finalizzato a verificare la regolarità dei contrassegni per la sosta disabili in via Filangieri, un automobilista si è reso protagonista di un atto deliberato e pericoloso.Nel tentativo di sottrarsi alla verifica delle autorità, l'uomo ha ingranato la retromarcia, investendo un'ausiliaria del traffico dell'ANM e due agenti della Polizia Locale. L'ausiliaria, a seguito dell'impatto, ha dovuto ricorrere alle cure mediche dei sanitari.

La condanna dei sindacati: "Misura colma"

Le Segreterie Regionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL hanno espresso ferma condanna per l'accaduto, definendolo l'ennesima "inaccettabile pagina di cronaca" a danno dei lavoratori. Nel comunicato, le sigle sindacali sottolineano come il personale di prima linea, tra cui gli ausiliari del traffico e le forze dell'ordine, non possa continuare a operare in condizioni di costante rischio per la propria incolumità.

“Garantire il rispetto delle regole e la tutela dei diritti dei cittadini più deboli - come gli stalli destinati ai disabili - non può trasformarsi in un mestiere pericoloso”, si legge nella nota, che ricorda inoltre come gli ausiliari del traffico, nell’adempimento delle proprie funzioni, rivestano la qualifica di Pubblico Ufficiale. Pertanto, ogni aggressione nei loro confronti configura un grave reato contro lo Stato e la collettività.

Richiesta di interventi immediati

La tensione tra gli operatori è ai massimi livelli. I sindacati hanno dichiarato che "la misura è colma" e richiedono risposte concrete e immediate dalle istituzioni per tutelare la sicurezza e la dignità di chi lavora quotidianamente sulle strade cittadine. In assenza di provvedimenti tempestivi, le organizzazioni sindacali si dicono pronte ad avviare tutte le azioni di protesta necessarie per denunciare l'escalation di violenza gratuita che sta interessando la città.