Napoli: 48enne ucciso in strada, agguato in via Rosaroll Sparatoria con un uomo ucciso, indagini in corso da parte della Polizia di Stato

Sparatoria in strada a Napoli, ucciso un 48enne. Alle 22, personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato è intervenuto in via Rosaroll su segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco. Giunti sul posto, gli operatori hanno constatato la presenza di un uomo riverso sul manto stradale in quanto attinto mortalmente. La dinamica è in fase di ricostruzione ad opera della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia.

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