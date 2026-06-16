Non si ferma all'alt e investe un poliziotto: arrestato In manette un 37enne, per ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 37enne, per ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, possesso di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizioni per armi comuni da sparo.

I falchi della squadra mobile, sono stati avvicinati da una persona che ha riferito di avere assistito ad uno scippo, perpetrato, poco prima, da un uomo a bordo di uno scooter, ai danni di una donna.

Immediatamente, gli operatori hanno rintracciato l’uomo che, a bordo di uno scooter, in largo Donna Regina, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Lo stesso, dopo aver investito un poliziotto, facendolo rovinare al suolo, è stato bloccato e trovato in possesso di 2 giraviti.

Avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi utili in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato l’abitazione del 37enne dove hanno rinvenuto 2 cartucce calibro 9x21, una tessera sanitaria e una carta d’identità elettronica appartenenti ad una terza persona.

Dagli accertamenti eseguiti i poliziotti hanno accertato, inoltre, che lo scooter sul quale viaggiava risultava essere provento di furto.