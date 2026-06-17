Galeotto fu il caffè: carabinieri arrestano pusher Mugnano di Napoli: nei guai un 41enne

Entra nel bar, giusto il tempo per un caffè, ed esce. Peccato per lui che fuori ci fossero i carabinieri che avevano avuto la sua stessa idea.

Siamo a Mugnano di Napoli sulla via strada provinciale Mugnano Melito. Un 41enne - napoletano già noto alle forze dell’ordine sottoposto alla misura di presentazione alla polizia giudiziaria – sta uscendo dal bar. Ha preso un caffè e comprato le sigarette. Cinque minuti, non di più, paga e va via.

All’uscita, però, ci sono i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano. Anche loro stanno entrando nell’attività commerciale e quel volto non lo avevano mai visto. Questione di secondi, sguardi che si incrociano e che spesso non si vedranno mai più. Non è questo il caso. I militari decidono di fermare quell’uomo e di perquisirlo.

Nelle tasche del 41enne 20 grammi di droga tra cocaina e crack già suddivise in dosi e pronte alla vendita. Sequestrati anche 120 euro in piccolo taglio e uno smartphone con dentro le conversazioni dello spaccio.

L’uomo è in attesa di giudizio.