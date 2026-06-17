Napoli: il mare fuori, i carabinieri in sala e un battesimo da celebrare Un 27enne catturato in un ristorante, dopo quasi due anni lontano dalle maglie della giustizia

Una villa a qualche bracciata dalla celebre “fenestrella” di Marechiaro e un battesimo da festeggiare.

Tra gli invitati un uomo che il mare non avrebbe potuto vederlo fuori ma solo in tv, dalla cella di una prigione.

Si tratta di un 27enne, ricercato dal novembre del 2024 per il tentato omicidio di Giuseppe Orefice, esponente dell’omonimo clan operativo nell’area di Castello di Cisterna. 10 gli anni da scontare, come imposto dall’ordine di carcerazione firmato dall’autorità giudiziaria partenopea.

I carabinieri non rientrano nella lista di parenti e amici ma ci sono. Hanno localizzato il 27enne monitorando la sua rete relazionale: avrebbe partecipato al battesimo del figlio di un amico e lo avrebbero scovato in sala, probabilmente seduto a leggere il menu.

Così è stato. Hanno atteso che il giovane si isolasse dagli altri e l’hanno puntato. Lui ha compreso che i militari fossero lì per lui e, vista l’impossibilità di fuggire in altro modo, ha valutato la possibilità di lanciarsi in acqua.

L’idea non ha preso forma e si è lasciato ammanettare dalla sezione operativa di Castello di Cisterna mentre i parenti hanno reagito al blitz con insulti e violenza. Il 27enne è ora nel penitenziario di Secondigliano.