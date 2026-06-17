Nasconde una pistola in casa: arrestato dalla polizia
Manette ai polsi di un 17enne a Pianura
- a cura di
Redazione Ottopagine
- mercoledì 17 giugno 2026 alle 17:29
Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi...
Napoli.
La polizia ha arrestato un 17enne, per detenzione di arma clandestina. Gli agenti della squadra mobile, hanno controllato l’abitazione del 17enne, dove hanno rinvenuto una pistola revolver calibro 320 con matricola abrasa. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.