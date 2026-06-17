Nasconde una pistola in casa: arrestato dalla polizia Manette ai polsi di un 17enne a Pianura

La polizia ha arrestato un 17enne, per detenzione di arma clandestina. Gli agenti della squadra mobile, hanno controllato l’abitazione del 17enne, dove hanno rinvenuto una pistola revolver calibro 320 con matricola abrasa. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.