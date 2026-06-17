Scippa una donna a bordo di uno scooter rubato: arrestato Napoli violenta: ancora un grave episodio in centro

La polizia ha arrestato un 37enne, con precedenti, per ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, possesso di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizioni per armi comuni da sparo.

In particolare, i falchi della squadra mobile, sono stati avvicinati da una persona che ha riferito di avere assistito ad uno scippo, perpetrato, poco prima, da un soggetto a bordo di uno scooter, ai danni di una donna.

Immediatamente, gli operatori hanno rintracciato l’uomo che, a bordo di uno scooter, in largo Donna Regina, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Lo stesso, dopo aver investito un poliziotto, facendolo rovinare al suolo, è stato bloccato e trovato in possesso di 2 giraviti.

Avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi utili in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto 2 cartucce calibro 9x21, una tessera sanitaria e una carta d’identità elettronica appartenenti ad una terza persona.

Dagli accertamenti eseguiti i poliziotti hanno accertato, inoltre, che lo scooter sul quale viaggiava il predetto risultava essere provento di furto.