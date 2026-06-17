Perseguita l’ex fidanzata e tenta irruzione in casa: arrestato L'intervento immediato della polizia ha scongiurato il peggio

La polizia ha arrestato in flagranza differita un 32enne per atti persecutori e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in zona Napoli Centrale per la segnalazione di un uomo all’esterno dello stabile dove l’ex fidanzata svolge l’attività lavorativa.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con la donna la quale, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, il suo ex fidanzato, come già avvenuto in precedenti occasioni, si era presentato all’esterno dello stabile tentando di accedervi per poi allontanarsi.

L’uomo, non più presente sul posto, è stato rintracciato, poco dopo, a bordo di un’auto in via Miano e bloccato dagli agenti del commissariato Dante i quali, all’interno del veicolo, hanno rinvenuto un coltello con la lama di circa 7 cm.