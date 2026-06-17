Tenta di rapinare la passeggera di un bus: arrestato dalla polizia Nei guai un 45enne irregolare sul territorio nazionale

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, sono intervenuti al corso Novara a Napoli per la segnalazione di un tentativo di rapina ai danni di una passeggera di un autobus di linea.

Gli operatori, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati da una donna che, in evidente stato di agitazione e indicando un altro uomo poco distante, ha raccontato che quest’ultimo, poco prima, approfittando della sosta dell’autobus, l’aveva aggredita intimandole di consegnargli il cellulare ma, non riuscendo nel suo intento, si era poi allontanato.