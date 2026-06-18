Controlli della polizia a Chiaiano: record di violazioni al codice stradale Attività svolta in sinergia con Anm

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Chiaiano. Gli agenti del commissariato Chiaiano, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine, hanno identificato 150 persone, di cui 55 con precedenti e controllato 74 veicoli. Inoltre, con la collaborazione di personale dell’Anm, sono state contestate 175 violazioni del codice della strada. Infine, sono state controllate 13 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.