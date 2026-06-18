Controlli a San Pietro a Patierno: rinvenute armi e droga Operazione interforze, in campo anche i tecnici dell'Enel

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli, gli agenti della polizia di Stato e nello specifico del commissariato di Secondigliano, con il supporto dell’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del reparto prevenzione crimine Campania e con l’ausilio di personale della polizia locale di Napoli Uo Secondigliano e dei tecnici dell’Enel, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a San Pietro a Patierno e nelle aree limitrofe.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 53 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllato 35 veicoli, di cui 2 sospesi dalla circolazione, e contestato 18 violazioni del codice della strada, per un ammontare di circa 20.000 euro; sono state, altresì, sospese 5 patenti di guida.

Inoltre, nel corso dell’attività i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 1,3 kg di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, 3 pistole semiautomatiche, 19 cartucce, 2 motori di autovetture e componenti elettronici di dubbia provenienza.

Infine, i poliziotti hanno denunciato due persone di cui uno per furto di energia elettrica, mentre l’altro per guida con patente revocata, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.