Napoli: padre e figlio con 3 chili e mezzo circa di droga I carabinieri arrestano un 73enne e un 42enne

Una strada come tante nel quartiere a nord del capoluogo partenopeo. Una traversa tranquilla e abitata da famiglie. Eppure qualcosa non convince i carabinieri che pattugliano giornalmente le vie di Pianura.

Ci sono auto che compaiono all’improvviso e spariscono dopo pochi minuti. Scooter che arrivano. Volti sempre nuovi, soste rapide, nessuna apparente ragione per trovarsi lì. Un via vai discreto, quasi invisibile agli occhi dei residenti.

I carabinieri vogliono capirci di più ed organizzano un servizio ad hoc. Con loro anche il nucleo cinofili.

Molti di quei movimenti ruotano attorno a due abitazioni.

Alle prime luci dell’alba scatta il blitz. I militari fanno irruzione in due appartamenti. Ad aprire la porta della prima abitazione è un 42enne, già noto alle forze dell’ordine. Nascosta nel bagno una busta con 5,40 grammi di cocaina e 26 dosi della stessa sostanza, 7,80 grammi di crack, un panetto e 3 pezzi di hashish per un totale di 186,90 grammi circa. Trovati anche due bilancini.

Nell’altro appartamento un 73enne incensurato. L’uomo è il padre del 42enne. All’interno tutto sembra essere in ordine quando all’interno di uno sgabuzzino, sotto una scaffalatura, i militari trovano 33 panetti di hashish per un totale di 3 chili e 300 grammi di droga, una macchina per il sottovuoto e materiale per il confezionamento. Trovati anche 5 mila e 400 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Sequestrati anche due fucili regolarmente detenuti dall’anziano.

Scattano le manette sia per padre che per il figlio. I due dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Arrestati, sono ora in carcere in attesa di giudizio.