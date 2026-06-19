Armi, droga e banconote false: latitante straniero catturato a Pozzuoli In campo il reparto prevenzione crimine Campania e uno specialista dell’agenzia Europol

La polizia, su richiesta delle autorità francesi, ha rintracciato e arrestato un 27enne straniero, in esecuzione di un mandato di arresto europeo per i reati di partecipazione a organizzazione criminale, traffico di armi, munizioni ed esplosivi, nonché produzione e distribuzione di banconote contraffatte.

L’uomo è ritenuto responsabile di aver partecipato a un’organizzazione criminale operante tra Napoli e alcune città transalpine, dedita alla produzione e al traffico di banconote false, nonché di armi e munizioni, attività realizzate attraverso un apposito canale creato su una nota piattaforma social.

E' stato rintracciato da personale della squadra mobile e del servizio centrale operativo presso la sua abitazione nel comune di Pozzuoli; all’interno dell’appartamento i poliziotti hanno rinvenuto banconote contraffatte in tagli da 100, 50, 20 e 10 euro, per un valore complessivo di oltre 91.000 euro, un macchinario utilizzato per la produzione di targhe automobilistiche contraffatte e altre due stampanti potenzialmente idonee alla produzione di banconote false.

Inoltre, nella disponibilità dell’indagato sono state rinvenute le chiavi di due autovetture di grossa cilindrata, successivamente individuate e risultate provento di furto e successiva clonazione; i veicoli sono stati pertanto sottoposti a sequestro penale.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto anche per falsificazione e detenzione di monete falsificate, contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione e riciclaggio di veicoli.

Nella stessa giornata, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha inoltre tratto in arresto tre fratelli, rispettivamente di 64, 60 e 58 anni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, a seguito di un controllo presso la loro abitazione nel Rione Traiano, hanno rinvenuto, occultati all’interno di un borsone, 85 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di quasi 6,5 kg, oltre a diverso materiale per il confezionamento della sostanza.

Tali attività hanno visto la partecipazione di personale del reparto prevenzione crimine Campania e di uno specialista dell’agenzia Europol.