Sicurezza sul lavoro: carabinieri e polizia municipale denunciano 3 imprenditori Elevate ammende per un totale di 8 mila e 200 euro circa e sanzioni pari a 20.000

I carabinieri della compagnia di Marano insieme al personale del Nil di Napoli e della polizia municipale hanno effettuato un controllo straordinario del territorio per contrastare il lavoro irregolare e verificare la sicurezza dei lavoratori.



Ad essere ispezionato è un cantiere a Mugnano di Napoli in via Costantino. All’interno sono 3 le aziende edili impegnate nei lavori e tutti e 3 gli amministratori unici sono stati denunciati.



Uno dovrà rispondere di criticità sotto il profilo della sicurezza sul lavoro. Un altro, dopo aver riscontrato 2 lavoratori in nero è stato denunciato con contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale e con una sanzione di 5 mila euro. Stesso destino per la terza imprenditrice nella cui azienda sono stati trovati 3 operai in nero.



Elevate ammende per un totale di 8 mila e 200 euro circa e sanzioni amministrative per un totale di 19mila e 500 euro.