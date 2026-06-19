Minore alla guida vede i carabinieri e fugge: passeggero getta pistola Un arresto e una denuncia a Cercpola nel napoletano

Un suv ad alta velocità percorre via Matilde Serao. All’incrocio con via Argine frena di botto e gli pneumatici si fanno sentire e vedere sull’asfalto. A pochi metri i Carabinieri della tenenza di Cercola che ingranano la prima e si avvicinano.

Il giovane alla guida del suv non ha intenzione di farsi controllare e fugge a ritroso su via Serao per poi imboccare contro mano via Aldo Moro.

L’inseguimento continua fino in via don Minzoni dove il passeggero lancia dal finestrino una pistola.

La corsa dura ancora qualche centinaio di metri poi una manovra dei carabinieri, supportati da altre gazzelle, consente di bloccare l’auto.

Alla guida un 17enne già noto alle forze dell’ordine. Ne ha 24 di anni ed è incensurato il giovane che si è liberato della pistola.

Sui sedili posteriori un 19enne, anche lui incensurato. Il 24enne finirà in manette, recuperata l'arma. È una calibro 7,65 con un colpo in canna e cane alzato, pronta a sparare. E’ ora in carcere. Il minore alla guida è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.