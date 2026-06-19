Incendio al Vomero, il Prefetto intensifica i controlli nelle aree della movida Grave episodio incendiario al Vomero: la decisione del Prefetto Michele di Bari

Grave episodio incendiario verificatosi nel quartiere Vomero di Napoli nella notte tra il 17 e il 18 giugno ai danni di una nota paninoteca in Viale Michelangelo. Una persona ha lanciato una bottiglia con tracce di liquido infiammabile, causando danni alla serranda.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in relazione a quanto avvenuto ha disposto un’ulteriore e immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territorio da parte delle Forze dell’Ordine, già attivamente impegnate nell’area di interesse.

Rafforzati i controlli nelle aree della movida

La presenza delle forze di polizia sarà rafforzata in tutto il perimetro collinare, con particolare riguardo alle aree commerciali e a quelle interessate dal fenomeno della movida, al fine di garantire la massima sicurezza a residenti, turisti ed esercenti, attraverso un presidio per intercettare tempestivamente situazioni di degrado o potenziali minacce all’ordine pubblico nonché ogni forma di criminalità predatoria o intimidatoria.

Il Prefetto ha confermato la massima attenzione delle istituzioni nella zona in questione, per tutelare la legalità e assicurare serenità ad un quartiere, da sempre fondamentale per la vita economica e sociale della città, ribadendo l'impegno costante delle autorità nel contrasto a ogni forma di illegalità sul territorio del capoluogo.

Un’azione di contrasto che è sempre più incisiva e che viene attuata quotidianamente anche grazie all’impiego di impianti di videosorveglianza la cui realizzazione è stata possibile grazie allo sforzo di tutte le Istituzioni. La questione sarà altresì oggetto di specifico approfondimento in occasione della riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.