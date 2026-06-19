Napoli, dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Eseguito provvedimento determinazione di pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 34enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso lo scorso 15 giugno dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, dovrà espiare la pena di 6 anni, 2 mesi e 29 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, associazione per delinquere, truffa e calunnia, reati commessi tra il 2014 e il 2017 a Napoli, Benevento e Caserta.