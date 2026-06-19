Raggiunge l'ex compagna sul luogo di lavoro e la minaccia: arrestato L'uomo è stato rintracciato a Portici dalla polizia poco dopo, nei pressi della propria abitazione

La polizia ha arrestato in flagranza differita un 39enne per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, sono intervenuti ad Ercolano per la segnalazione di un uomo all’esterno di una struttura ricettiva dove l’ex compagna svolge l’attività lavorativa.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con la donna la quale, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, il suo ex compagno si era presentato all’esterno della struttura tentando di accedervi per poi allontanarsi; inoltre, la stessa ha riferito che, nei giorni scorsi, come già avvenuto in precedenti occasioni, era stata aggredita dal 39enne.

L’uomo, non più presente sul posto, è stato rintracciato a Portici, poco dopo, nei pressi della propria abitazione.