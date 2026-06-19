Napoli: controlli della polizia nel quartiere Pianura Attività eseguita in sinergia con la polizia locale

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Pianura. Gli agenti del commissariato Pianura, con il supporto di personale della polizia locale, hanno identificato 50 persone, di cui 19 con precedenti, controllato 20 veicoli e contestato una violazione del codice della strada. Infine, sono state controllate 13 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.