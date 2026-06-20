Terremoto nella questura di Napoli: arrestati tre poliziotti Avrebbero estorto denaro ad un uomo durante un controllo e non solo

La polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal tribunale di Napoli ufficio gip, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di tre appartenenti alla polizia di stato in servizio presso la questura di Napoli, ritenuti responsabili in concorso tra loro del delitto di estorsione aggravata, nonché di rivelazione di segreti d’ufficio e accesso abusivo a sistemi informatici, commessi e accertati in Napoli nel settembre del 2025.

Dalle attività di indagini svolte dagli ufficiali ed agenti del servizio centrale operativo della polizia di stato (Sco) e della squadra mobile di Napoli è emerso uno specifico episodio nel corso del quale i tre indagati si sarebbero impossessati, dietro minaccia, di una ingente somma di denaro in contanti nella disponibilità di un uomo sottoposto a controllo su strada a bordo di un’autovettura.

Ulteriori accertamenti hanno evidenziato come gli indagati avrebbero utilizzato i sistemi informatici, e nello specifico banche dati, a loro disposizione per ragioni di servizio, per fini diversi da quelli consentiti, tra i quali, in un caso, quello di rivelare a terzi fatti coperti da segreto investigativo.

Si evidenzia che i provvedimenti eseguiti sono misure cautelari disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari degli stessi sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.