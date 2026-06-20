Ischia: sorpreso con oltre 1 kg di cocaina in auto e arrestato

La polizia ha arrestato un 61enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante i servizi all’uopo predisposti e finalizzati al controllo di veicoli e persone in arrivo presso il porto di Ischia, hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura in fase di sbarco da un traghetto proveniente da Pozzuoli e lo hanno sottoposto a controllo.
Durante tali fasi, il prevenuto si è mostrato sin da subito insofferente al controllo.
L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il predetto è stato trovato in possesso di circa 1 kg e 200 grammi di cocaina, ben occultati all’interno dell’autovettura sulla quale viaggiava. Per tale motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.