Napoli, blitz alla Rotonda Diaz: sequestrati 100 lettini Attrezzature da spiaggia abusive e denunciati i responsabili

Nelle ultime ore, gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Operativa Chiaia, in stretta collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Chiaia, hanno messo a segno un maxisequestro alla Rotonda Diaz, liberando lo spazio pubblico dall'occupazione selvaggia dei noleggiatori abusivi. L'intervento scaturisce da un'articolata attività d'indagine e osservazione, partita a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini e bagnanti stanchi di vedere il litorale pubblico sbarrato da interessi privati e illegali.

Le indagini e il modus operandi dei "re" del noleggio selvaggio

Prima di far scattare i sigilli, le forze dell'ordine hanno condotto appostamenti mirati per ricostruire la filiera del business illegale. Gli agenti hanno individuato i depositi strategici in cui i lettini e gli ombrelloni venivano nascosti durante le ore notturne o al primo accenno di controlli: si tratta di locali situati a ridosso delle traverse di via Riviera di Chiaia. Una volta accertate le modalità operative dei responsabili - che piazzavano le attrezzature sull'arenile senza alcuna concessione demaniale, costringendo di fatto i cittadini a pagare per fruire di un bene pubblico - è scattato il blitz.

L'operazione ha portato al sequestro penale di oltre cento attrezzature da spiaggia (tra lettini e ombrelloni) e alla denuncia a piede libero dei responsabili, tutti residenti nella zona di Chiaia. Oltre al sequestro, sono state contestate sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, esercizio di attività commerciale in assenza delle prescritte autorizzazioni

La reazione della politica: "Tuteliamo gli spazi pubblici"

L'inchiesta solleva ancora una volta il velo sulla gestione delle spiagge libere a Napoli, un tema caldo che unisce la cronaca giudiziaria al dibattito politico sulla legalità e la gestione del territorio. Sulla vicenda è intervenuto prontamente l'assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, che ha espresso il proprio plauso per l'operazione congiunta di Polizia Locale e Arma dei Carabinieri: "Questo intervento alla Rotonda Diaz si inserisce fermamente nelle attività di tutela della legalità e di salvaguardia della corretta fruizione degli spazi pubblici cittadini. Non è tollerabile che beni comuni vengano sottratti alla collettività per profitti illeciti". L'attenzione della Procura e delle forze dell'ordine sul lungomare di Napoli resta altissima, soprattutto in vista dell'inizio della piena stagione balneare, per garantire che le poche spiagge pubbliche rimangano accessibili a tutti e libere da logiche criminali.