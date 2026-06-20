Coppia rapinata con spray urticante: arrestato un 22enne Ancora un episodio di violenza a Napoli

La polizia ha arrestato un 22enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per rapina aggravata.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Poerio, sono stati avvicinati da una coppia che, indicando un soggetto in fuga, ha raccontato che quest’ultimo, poco prima, aveva spruzzato uno spray urticante contro di loro e, dopo averli aggrediti, si era impossessato della collana d’oro dell’uomo e del cellulare della donna.

I poliziotti, prontamente intervenuti anche grazie all’ausilio degli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno raggiunto l'uomo in via Sant’Antonio Abate e lo hanno bloccato.